Роспотребнадзор: сочетание гриппа и COVID-19 протекает тяжелее

Одновременное заражение гриппом и COVID-19 приводит к тяжелому течению болезни. Об этом «Газете.Ru» рассказала замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Мы видели это на примере первой волны пандемии, когда вирусы гриппа активно циркулировали в человеческой популяции, и потом пришел COVID–19, — поделилась она. — Китайцы об этом писали, Британия писала, специалисты из Италии, Арабских Эмиратов.

Пациенты с коинфекцией умирают чаще. Но врачи это понимают, поэтому проводят обязательное тестирование при помещении в стационар, чтобы провести коррекцию лечения в случае коинфекции».

В самой больнице заразиться COVID-19 в дополнение к гриппу или наоборот маловероятно, отметила Пшеничная. Анализы позволяют быстро определить, чем именно болен пациент, и направить его в соответствующее отделение. Если же анализы на оба вируса окажутся отрицательными, больного постараются положить в отдельное помещение.

Без анализов надежно отличить COVID-19 от гриппа невозможно, добавила эксперт: большинство симптомов у них совпадают. Поэтому лабораторная диагностика при поступлении обязательна.