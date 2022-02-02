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Эпидемиолог Пшеничная подтвердила, что вакцина от гриппа помогает побороть COVID–19

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Вакцина от гриппа помогает иммунитету справиться и с COVID-19. Об этом рассказала «Газете.Ru» замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«По этому поводу существуют научные исследования, которые опубликованы в высокорейтинговых зарубежных журналах, — сообщила она. — Например, есть публикация ученых из Нидерландов о медработниках, которые активно вакцинировались от гриппа в сезоне 2019–2020 гг. и практически не болели COVID-19 или болели в легкой форме.

Это было еще в первую волну пандемии, когда не было вакцины от COVID–19. Была также публикация итальянских ученых, которые показали, что пожилые люди в северных провинциях Италии, которые провакцинировались от гриппа, значительно реже умирали от COVID–19».

Вакцина от гриппа вызывает более сбалансированный ответ иммунной системы при встрече с SARS-CoV-2, без развития цитокинового шторма, заключила эксперт.

Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 71 субъекте РФ, добавила Пшеничная. При этом вакцинироваться от гриппа россияне не спешат — в 2021 году это сделали на 10% меньше человек, чем в 2020.

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