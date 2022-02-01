Археологов Германии озадачила находка древнего скелета лошади без головы

Скелет человека с лежащим рядом скелетом обезглавленной лошади обнаружили археологи на древнем кладбище в городе Книтлинген на юге Германии. Об этом сообщает Livescience.

По мнению ученых, человеческие останки принадлежали хозяину лошади, захоронение было совершено порядка 1400 лет назад и относится к эпохе династии Меровингов, правление которых распространялось на территории от центральной Европы до современной Франции.

При жизни человек скорее всего служил королю. «Он был в «прямом подчинении» королям, поэтому был обязан участвовать в королевских кампаниях», — пояснил Фолке Даммингер, археолог, участвовавший в раскопках. — Как представитель местной элиты, он вероятно возглавлял крестьянское хозяйство, состоявшее из его семьи и слуг.

Ученые не знают, почему была обезглавлена похороненная при нем лошадь, но возможно, это было частью погребальной церемонии, и лошадь положили рядом в качестве «погребального инвентаря», а не как жертвоприношение. Сообщается, что головы животного рядом с захоронением не обнаружено. Рядом с мужчиной найдены останки еще семи человек, живших в то же время, среди них – женщина, погребенная с золотой брошью.