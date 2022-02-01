Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Знакомые Дорониной ответили на слухи о ее переезде в дом престарелых 17:09
Мясников предупредил об опасном побочном эффекте популярных лекарств 17:08
Пригожин вспомнил насмешки Шнурова на фоне финансовых трудностей артистов 17:05
Мишустин поручил облегчить процесс обращения граждан в поликлиники 16:59
Посол России исключила требование к Болгарии выйти из НАТО 16:58
Экс-президент «Баварии»: плохо спал, когда узнал о долге... 16:58
Создание нового союза Украины, Польши и Британии перенесли 16:52
В Омской области отчим задушил 4-летнюю девочку за просьбу включить мультики 16:51
Чемпионка UFC рассказала, как ее обидел Хабиб Нурмагомедов 16:43
Штамм «стелс-омикрона» оказался заразнее предшественника 16:42

Ученые рассчитали, где на Марсе по утрам проступает рассол

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Pl & Kereszturi 2022

Венгерские астрономы из Обсерватории Конкоя рассчитали, когда и в каких областях Марса может изредка проступать жидкая вода. Их исследование опубликовано в журнале Icarus.

По их расчетам, поздний вечер и предрассветные часы во время марсианской весны и лета в северном полушарии – идеальное время для появления жидкой воды.

Они рассчитали, при каких условиях гигроскопические соли, способные абсорбировать пар из атмосферы, способны образовывать соляные растворы.

Ранее залежи перхлоратов, подходящих для подобных процессов, были обнаружены на Марсе в ходе миссий Phoenix и Curiosity.

«Я не могу дождаться результатов эксперимента BOTTLE в ходе миссии ExoMars. Я занимаюсь моделированием вероятности образования жидкой воды на Марсе много лет, и мы сможем многое понять из первых экспериментальных результатов оттуда», — заявила автор работы Бернадетт Пал.

В целом ученые сочли, что большая часть областей, лежащих выше 30 широт в обоих полушариях, подходит для образования рассолов, и самые многообещающие места – это районы крупных бассейнов, таких как Ацидалийская равнина и Равнина Утопия.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть