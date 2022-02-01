В секторе Газа нашли римское кладбище возрастом около двух тысяч лет

В секторе Газа при строительстве нового жилого микрорайона обнаружили кладбище древнеримской эпохи. Его возраст составляет около двух тысяч лет, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство туризма и древностей сектора Газа.

Некрополь нашли рядом с городом Бейт-Лахия на северо-западе анклава. Специалисты изъяли обнаруженные на месте раскопок и в гробницах артефакты и закрыли территорию древнего кладбища для изучения его археологами.

«Создана специализированная комиссия для изучения археологических находок, определения их возраста и исторической ценности», — сообщили в министерстве.

По данным местных СМИ, кладбище обнаружили жители города еще две недели назад. Они успели растащить немало ценных артефактов, включая гончарные изделия, а также плиту с одной из гробниц, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что археологи из Института науки об истории человечества имени Макса Планка обнаружили на территории Африки прототип соцсети, существовавший более 50 тыс. лет назад.

Для общения люди использовали бусинки, изготовленные из скорлупы яиц страусов. Исследование подтверждает, что древняя система связи служила средством общения для людей, живших на расстоянии. Она базировалась на обмене и торговле ожерельями. Археологи заключили, что люди, которые делали такие ожерелья, могли делиться символическими сообщениями друг с другом и, например, укреплять союзы.