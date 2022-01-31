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В России разрабатывают маневрирующий аппарат для борьбы с космическим мусором

Россия будет избавляться от космического мусора путем сжигания в атмосфере или управляемым падением

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Маневрирующий космический аппарат, который позволит сводить с орбиты космический мусор, разрабатывает корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) . Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель генерального директора КТРВ по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов.

По словам Хромова, новая российская разработка позволит сбрасывать с орбиты мусор таким образом, чтобы он сгорал в атмосфере. Другой вариант очистки космического пространства — управляемое падение.

Также сообщалось, что исследовательский центр им. М. В. Келдыша, который входит в госкорпорацию «Роскосмос», к концу текущего года проведет испытание установки с плазмотроном для утилизации отходов.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали о планах по борьбе с космическим мусором. На такие объекты сейчас приходится 75% от общего числа фрагментов на земной орбите. Космический мусор может повреждать или даже уничтожать действующие аппараты. В 2020 году «Роскосмос» зафиксировал более 200 опасных сближений различных аппаратов и обломков только с МКС.

Российская станция обнаружения космического мусора должна была появиться в ЮАР в конце 2021 года. Оптико-электронный комплекс обнаружения космического мусора в ЮАР станет вторым российским комплексом, первый был ранее размещен в Бразилии.

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