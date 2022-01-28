Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россия расширит «черный список» представителей ЕС 19:43
Норвежский лыжник прокомментировал положительный тест на коронавирус перед ОИ 19:37
Стали известны подробности поездки Путина на Олимпийские игры в Пекин 19:25
Зеленский выступил за создание переговорной площадки с Россией и США 19:23
Россия выразила протест Грузии из-за инцидента в Швейцарии 19:19
В США обсудили санкции против России 19:13
Медведев объяснил, почему начал оскорблять судью в матче с Циципасом 19:10
Мэр Стамбула пожаловался прокуратуре на публикацию скандальной видеозаписи 19:07
Эмодзи тролля от Apple рассмешил пользователей сети 19:04
Зеленский высказался о возможной войне между Украиной и Россией 19:02

Ученые выяснили, насколько чаще британцы мастурбировали на карантине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Британцы на карантине стали чаще мастурбировать и смотреть порно, выяснили специалисты из Борнмутского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале Sexual Medicine.

Исследователи опросили 565 британцев 18–32 лет спустя несколько месяцев после начала изоляции. Четверть из них сообщили, что после введения локдауна стали мастурбировать чаще. 19,5% (чаще мужчины) стали чаще смотреть порно, а 8,5% — пользоваться секс-игрушками. Треть (чаще женщины) также отметила, что у них в этот период было больше сексуальных фантазий.

Заменить порнографией секс пытались лишь 14% — остальные смотрели откровенные ролики в основном от скуки.

«Более частые сексуальные фантазии были связаны с более частой одиночной мастурбацией, а также одиночным просмотром порнографии, — пишут авторы работы. — Хотя порнографию респонденты смотрели по нескольким причинам, наблюдалась сильная связь между одиночным просмотром порнографией и одиночной мастурбацией».

Эксперты в разных странах предсказывали всплеск рождаемости спустя девять месяцев после начала пандемии — они полагали, что во время локдауна люди начнут чаще заниматься сексом. Однако всплеска рождаемости не произошло, она наоборот снизилась, как и число новых случаев ЗППП. А вот число разводов, наоборот, возросло.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть