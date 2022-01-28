Ученые выяснили, насколько чаще британцы мастурбировали на карантине

Британцы на карантине стали чаще мастурбировать и смотреть порно, выяснили специалисты из Борнмутского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале Sexual Medicine.

Исследователи опросили 565 британцев 18–32 лет спустя несколько месяцев после начала изоляции. Четверть из них сообщили, что после введения локдауна стали мастурбировать чаще. 19,5% (чаще мужчины) стали чаще смотреть порно, а 8,5% — пользоваться секс-игрушками. Треть (чаще женщины) также отметила, что у них в этот период было больше сексуальных фантазий.

Заменить порнографией секс пытались лишь 14% — остальные смотрели откровенные ролики в основном от скуки.

«Более частые сексуальные фантазии были связаны с более частой одиночной мастурбацией, а также одиночным просмотром порнографии, — пишут авторы работы. — Хотя порнографию респонденты смотрели по нескольким причинам, наблюдалась сильная связь между одиночным просмотром порнографией и одиночной мастурбацией».

Эксперты в разных странах предсказывали всплеск рождаемости спустя девять месяцев после начала пандемии — они полагали, что во время локдауна люди начнут чаще заниматься сексом. Однако всплеска рождаемости не произошло, она наоборот снизилась, как и число новых случаев ЗППП. А вот число разводов, наоборот, возросло.