Ученые доказали, что Марс высох на миллиард лет позже, чем считалось ранее

Новое исследование американских ученых показывает, что по Марсу 2-2,5 млрд лет назад еще текла вода, а высох он гораздо позже, чем считалось ранее. Этот вывод был сделан на основе изучения солесодержащих марсианских пород орбитальным аппаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Раньше принято было считать, что вода в жидком виде на Марсе существовала лишь около 3 млрд лет назад. Соответствующая статья опубликована в журнале AGU Advances.

Эллен Лиск из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса и Бетани Эльманн из Калифорнийского технологического института использовали данные спектрометра CRISM — Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars — спектрометра видимого и ближнего инфракрасного излучения, установленного на борту MRO, для картирования хлоридных солей в богатых глиной горных районах южного полушария Марса — местности, испещренной ударными кратерами. «Наши результаты сосредоточены на отложениях хлоридной соли, оставшихся после испарения талой воды, что протекала по этому ландшафту, — пишут авторы исследования. — Хотя очертания некоторых марсианских долин уже намекали на то, что на Марсе еще не так давно могла течь вода, первые доказательства, подтверждающие присутствие этой жидкой воды и основанные на минеральном составе пород, предоставляют эти отложения солей».

Кратеры при этом стали одним из ключей, позволяющих датировать отложения солей, ведь чем меньше кратеров встречается на той или иной поверхности, тем она считается моложе. Подсчитав количество кратеров на том или ином ландшафте, планетологи могут оценить его возраст. Выяснилось также, что многие из отложений солей находятся во впадинах, когда-то представлявших собой небольшие пруды, располагавшиеся на пологих вулканических равнинах. Поблизости от них находятся извилистые высохшие каналы — бывшие ручьи, которые когда-то питались поверхностными стоками вод, образовывавшимися при внезапном таянии ледников или вечной мерзлоты. Для создания цифровых карт высот исследователи использовали изображения, снятые двумя камерами MRO — Context Camera и Science Experiment High-Resolution Imaging (HiRISE).

Это открытие поднимает новые вопросы о том, как долго в таком случае могла бы существовать микробная жизнь на Марсе, если она здесь вообще когда-то зарождалась. Во всяком случае, на Земле всюду, где есть вода, есть и жизнь.