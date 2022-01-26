Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Путин назвал Италию одним из ключевых партнеров России 15:11
Премьер Хорватии извинился перед Украиной за «чушь» президента... 15:11
Глава Минпросвещения назвал условие для введения дистанционного обучения... 15:08
Тренер сборной России: в нашей команде есть лыжник, который может победить Клебо 15:07
Космонавт Николай Чуб получил американскую визу 15:06
Борис Корчевников признался, что отец скрывал от него сестру 15:06
Лавров заявил, что Запад нагнетает истерию вокруг Украины 15:04
Легионер РПЛ рассказал, как шутил над одноклубниками после матча Хорватия-Россия 14:56
В Париже началась встреча с участием политсоветников «нормандской четверки» 14:53
Песков рассказал главе МИД Австрии о нежелании мужчин в России танцевать друг... 14:51

Ученые обнаружили новый фактор риска развития ХОБЛ

close
100%
Depositphotos

Пестициды способны повысить риск развития хронической обструктивной болезни легких почти на треть, установили специалисты из Университета Квазулу-Натал в ЮАР. Исследование было опубликовано в журнале Thorax.

ХОБЛ — заболевание, при котором дыхание нарушается из-за сужения просвета в легких. Причиной этого обычно становится воспаление тканей легких в ответ на раздражение различными патогенными частицами и газами. Основные факторы риска развития ХОБЛ — курение и астма, но до 14% случаев связаны с воздействием тех или иных веществ на рабочем месте. Авторы работы решили выяснить, какие из них представляют наибольший риск.

Ученые проанализировали данные UK Biobank, крупнейшего хранилища генетической и медицинской информации, где содержатся сведения примерно о 500 тыс. добровольцев. Исследователи отобрали почти 95 тыс. человек, по которым было достаточно данных об образе жизни, особенностях работы и состоянии легких.

Исследователи оценили воздействие ряда опасных для легких веществ, в том числе пестицидов, на рабочем месте. После учета других факторов риска оказалось, что воздействие пестицидов на рабочем месте было связано с повышенным на 13% риском развития ХОБЛ. Чем чаще человек сталкивался с пестицидами, тем выше был риск — при наиболее продолжительных и интенсивных контактах он возрастал на 32%.

При этом инсектициды, фунгициды, растворители и прочие рассмотренные в исследовании вещества не имели статистически значимого влияния на риски.

Причины, по которым пестициды так губительны для легких, пока неизвестны. Исследователи рекомендуют тем, кому в связи с работой приходится часто контактировать с пестицидами, как можно тщательнее защищать органы дыхания.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть