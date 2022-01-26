Ученые обнаружили новый фактор риска развития ХОБЛ

Пестициды способны повысить риск развития хронической обструктивной болезни легких почти на треть, установили специалисты из Университета Квазулу-Натал в ЮАР. Исследование было опубликовано в журнале Thorax.

ХОБЛ — заболевание, при котором дыхание нарушается из-за сужения просвета в легких. Причиной этого обычно становится воспаление тканей легких в ответ на раздражение различными патогенными частицами и газами. Основные факторы риска развития ХОБЛ — курение и астма, но до 14% случаев связаны с воздействием тех или иных веществ на рабочем месте. Авторы работы решили выяснить, какие из них представляют наибольший риск.

Ученые проанализировали данные UK Biobank, крупнейшего хранилища генетической и медицинской информации, где содержатся сведения примерно о 500 тыс. добровольцев. Исследователи отобрали почти 95 тыс. человек, по которым было достаточно данных об образе жизни, особенностях работы и состоянии легких.

Исследователи оценили воздействие ряда опасных для легких веществ, в том числе пестицидов, на рабочем месте. После учета других факторов риска оказалось, что воздействие пестицидов на рабочем месте было связано с повышенным на 13% риском развития ХОБЛ. Чем чаще человек сталкивался с пестицидами, тем выше был риск — при наиболее продолжительных и интенсивных контактах он возрастал на 32%.

При этом инсектициды, фунгициды, растворители и прочие рассмотренные в исследовании вещества не имели статистически значимого влияния на риски.

Причины, по которым пестициды так губительны для легких, пока неизвестны. Исследователи рекомендуют тем, кому в связи с работой приходится часто контактировать с пестицидами, как можно тщательнее защищать органы дыхания.