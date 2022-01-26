Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Пентагон верит в возможность договориться с Россией по ситуации... 22:48
В Думе сообщили о наличии у России плана действий после ответа США... 22:45
Тарасова высказалсь о возможной отмене Олимпиады в Пекине 22:44
Стало известно об идее Белого дома ввести новые правила для военных кораблей... 22:42
Британец зарабатывает деньги, стоя за других в очередях 22:36
В Совфеде назвали сроки ответа России на реакцию США по гарантиям... 22:31
«КамАЗ» собрался выпускать электрокары в Венгрии 22:31
В МИД подтвердили, что ответ НАТО по безопасности был передан послу России... 22:17
Генсек НАТО рассказал о трех направлениях в отношениях с Россией, где... 21:59
Вяльбе предложила перенести Олимпийские игры в Пекине на год 21:58

Ученые отрезали лягушкам ноги и заставили отрастить новые

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Celia Herrera-Rincon/Tufts University

Вырастить лягушкам новые лапы смогли ученые из Тафтского и Гарвардского университетов. Исследователи надеются, что их работа в дальнейшем позволит отрастить утраченную конечность и человеку. Подробнее свои эксперименты они описали в статье в журнале Science Advances.

Полностью восстанавливать утраченные части тела способны лишь некоторые виды животных. У людей и большинства остальных живых существ все сводится к образованию рубцовой ткани, которая, с одной стороны, защищает поврежденное место от потери крови и инфицирования, с другой — предотвращает дальнейшую регенерацию.

Исследователи удаляли лягушкам лапы, а затем надевали на культи колпачки, наполненные белковым гелем с пятью препаратами, каждый из которых играл свою роль, включая подавление воспаления, ингибирование выработки коллагена, чтобы избежать образования рубцовой ткани, и стимулирование нового роста нервных волокон, кровеносных сосудов и мышц. Это позволило запустить процесс регенерации, который продлился 18 месяцев. В результате у лягушек сформировались почти полноценные новые лапы — скелетная и мышечная ткань не развились до конца, кроме того, не образовались перепонки. Тем не менее, эффект был более выраженным, чем в ранних экспериментах, где для запуска регенерации использовался прогестерон.

Ученые проанализировали механизмы, с помощью которых кратковременное вмешательство могло привести к долгосрочному росту. В течение первых нескольких дней после использования колпачка они обнаружили активацию молекулярных путей, которые играют важную роль при развитии эмбриона, позволяя телу принять нужную форму. По всей видимости, активация приводила к тому, что рост и организация тканей происходили в конечности самостоятельно, как у эмбриона, без постоянной поддержки препаратами извне.

«Очень интересно видеть, что выбранные нами препараты помогли создать почти полноценную конечность, — говорит ведущий автор исследования Нироша Муруган. — Тот факт, что для запуска многомесячного процесса регенерации потребовалось лишь кратковременное воздействие препаратов, говорит о том, что лягушки и, возможно, другие животные обладают дремлющими способностями к регенерации, которые можно привести в действие».

В дальнейшем исследователи планируют выяснить, насколько эффективно такое лечение будет для млекопитающих. Они надеются, что в конечном итоге удастся достичь регенерации конечностей и у человека.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть