Украинский спутник потерялся после запуска

Бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства (ГКА) Украины Андрей Колесник считает, что запущенный впервые за 11 лет украинский спутник «Сич-2-30», вероятно, потерялся. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, данный спутник до сих пор не идентифицирован, хотя, по соглашению между Украиной и США, подписанному в августе 2021 года, американская сторона уже должна были занести его в базу, которая доступна на специальном сайте. Как указал эксперт, информация о спутнике публикуется там, как только объекты попадают в космическое пространство.

«Идентификация осуществляется либо собственником объекта, если собственник добровольно желает раскрыть детали траектории его космических объектов, либо в рамках существующих договоренностей, как в случае с «Сич-2-30»», — написал Колесник в соцсети.

Он также предположил, что так как спутник все еще не идентифицирован, скорее всего возникли проблемы со связью.

«Со спутником Сич-2-1 (Сич-2-30) нет устойчивой (или совсем никакой) связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации не представляется возможным», — заявил он.

13 января стало известно, что компания SpaceX, основанная Илоном Маском, вывела на орбиту украинский спутник «Сич-2-30» с помощью ракеты-носителя Falcon-9.

«Сич-2-30» — гражданский спутник. Он предназначен для мониторинга за использованием лесных и водных ресурсов, а также ликвидации последствий стихийных бедствий.