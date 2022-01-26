Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Стала известна страна с самым крупным долгом в бюджеты ООН 07:25
Германия призвала отказаться от санкций против России в энергетике 07:24
В России заявили, что поставляемое США Киеву оружие окажется в руках боевиков 07:22
Выступающая за сборную Польши фигуристка высказалась о давлении... 07:17
Названы восемь эффективных препаратов для лечения «омикрона» 07:00
Белоус: введение Fan ID нужно было обсуждать с фанатами, а их поставили... 06:55
Доктор Мясников рассказал о неочевидных признаках рака 06:54
Россия обвинила США в саботировании работы по борьбе с киберпреступностью 06:54
Россиянам пообещали связь LTE на всех федеральных трассах страны 06:51
Бутырская назвала катастрофой пропуск Олимпиады-2022 Колядой 06:38

Украинский спутник потерялся после запуска

Экс-советник главы ГКА Колесник: первый за 11 лет украинский спутник потерялся после запуска

close
100%
Олег Уруський/Facebook

Бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства (ГКА) Украины Андрей Колесник считает, что запущенный впервые за 11 лет украинский спутник «Сич-2-30», вероятно, потерялся. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, данный спутник до сих пор не идентифицирован, хотя, по соглашению между Украиной и США, подписанному в августе 2021 года, американская сторона уже должна были занести его в базу, которая доступна на специальном сайте. Как указал эксперт, информация о спутнике публикуется там, как только объекты попадают в космическое пространство.

«Идентификация осуществляется либо собственником объекта, если собственник добровольно желает раскрыть детали траектории его космических объектов, либо в рамках существующих договоренностей, как в случае с «Сич-2-30»», — написал Колесник в соцсети.

Он также предположил, что так как спутник все еще не идентифицирован, скорее всего возникли проблемы со связью.

«Со спутником Сич-2-1 (Сич-2-30) нет устойчивой (или совсем никакой) связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации не представляется возможным», — заявил он.

13 января стало известно, что компания SpaceX, основанная Илоном Маском, вывела на орбиту украинский спутник «Сич-2-30» с помощью ракеты-носителя Falcon-9.

«Сич-2-30» — гражданский спутник. Он предназначен для мониторинга за использованием лесных и водных ресурсов, а также ликвидации последствий стихийных бедствий.

Все новости на тему:
Обзор блогов и соцсетей
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть