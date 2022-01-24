Понасенков назвал катастрофой отказ от «европоцентризма» в учебниках истории

Историк и публицист Евгений Понасенков раскритиковал новую концепцию школьного курса всеобщей истории, предложенную академиком РАН Александром Чубарьяном. В рамках идеи планируется сократить объем преподавания фактов о Европе. В беседе с «Газетой.Ru» Понасенков заявил, что реализация идеи нанесет непоправимый ущерб как научному, так и учебному процессу.

«Новая образовательная концепция основана не на научной базе, а на идеологической. Это дань самой вредной левацкой моде, она пришла с запада. У нас, к сожалению, приживаются многие вещи именно не позитивные, а негативные. Все, что мы видим вокруг, вся цивилизация, включая газеты, радио, интернет, порталы, телевидение, средства массовой информации, электричество, автомобили, самолеты — все это нам дала исключительно западная цивилизация. Наука обязана исследовать и преподносить обществу явления в той степени весомости, как они объективно существуют в природе в истории. Когда мы нарочито идеологически пытаемся поднять значение регионов и племен, которые не внесли никакого вклада в историю человечества, либо их вклад мизерный и этот вклад уже давно отмечен, и есть соответствующие главы в учебниках, то мы преступаем все законы и естественных, и гуманитарных наук. Прежде всего законы математики, законы логики, законы биологии и здравого смысла. Это просто катастрофа», — пояснил Понасенков.

Историк отметил, что Александр Чубарьян всегда специализировался на европейской истории, поэтому идея сделать курс менее «европоцентричным» противоречит ему.

«Я очень хорошо знаю и Чубарьяна, и всех его приспешников, которые разрабатывают эту концепцию. Я считаю, что в данном случае речь идет, простите, о политической проституции. Потому что Чубарьян был известнейший марксист, верный ленинец, историк именно Европы и европейских процессов. Он никогда не интересовался ничем другим — ни Азией, ни Африкой, ни Латинской Америкой. Такие, как он только кричали, что там везде негров линчуют», — заключил Понасенков.

Ранее руководитель Института всеобщей истории РАН, сопредседатель Российского исторического общества (РИО) Александр Чубарьян сообщил «Ведомостям» о разработке концепции преподавания школьного курса всеобщей истории, в котором планируется сместить акцент с Европы и уделить больше внимания странам Азии, Африки и Латинской Америки.

В феврале концепция будет направлена на обсуждение экспертам в РИО, Российское военно-историческое общество, Российскую академию образования, МГУ и РГГУ.