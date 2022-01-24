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Опубликованы донесения вермахта о замерзании немецких солдат под Москвой

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«Газета.Ru» опубликовала ранее не обнародовавшиеся документы частей вермахта, рассказывающие о неудачах немцев в битве за Москву зимой 1941-42 года. Эти донесения найдены в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации сотрудниками ЦАМО и Германского исторического института.

В документах приводятся сведения о массовых обморожениях, гибели немецких солдат, нехватке топлива и теплого обмундирования, с которыми сталкивались части вермахта зимой 1942 года.

О том, что в условиях лютого мороза у немецких частей оставалась одна надежда на русские валенки, говорится в меморандуме дивизионного врача 3-й мотопехотной дивизии от 31 декабря 1941 года: «Ежедневно в районе дивизии происходит до 10 случаев обморожения. Войска на передовой особенно подвержены обморожению, которое в основном поражает ноги (90%). Кажется совершенно необходимым обратить внимание на обувь этих людей... Русские валенки также должны быть приобретены всеми способами», — говорится в документе.

«Отсутствие зимнего снаряжения, конечно, не было причиной поражения Германии под Москвой. Ведь солдатам Красной Армии тоже, конечно, приходилось бороться с холодом. Скорее, руководство вермахта полностью недооценило боевую мощь Красной Армии и считало, что ее войска так же истощены, как и его собственные. Теперь немецкие военные получили от Красной Армии счет за свои иллюзии величия. Поражение под Москвой, которое едва не привело к краху Восточного фронта, стало началом трудного пути, который привел Красную Армию к Берлину», — рассказал «Газете.Ru» сотрудник Германского исторического института в Москве Маттиас Уль.

В ближайшее время опубликованные документы будут доступны общественности в рамках совместного проекта Российского исторического общества, ЦАМО и Германского исторического института в Москве.

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