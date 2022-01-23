Рогозин назвал главные помещения Национального космического центра

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что главными помещениями в строящемся в Филях Национальном космическом центре станут «курилки» и буфеты, где конструктора из различных предприятий ракетно-космической отрасли России будут обмениваться идеями в неформальной обстановке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Дело не в самом здании, не в его архитектуре, не в башне в виде ракеты и не в корпусах в виде клавиш рояля. Для нас важен прежде всего человеческий аспект. Самым главным в этом сооружении будет не кабинет генерального директора, а условные «курилки» и буфеты, где инженеры смогут встречаться в неофициальной обстановке, общаться, обмениваться идеями», — подчеркнул Рогозин.

Он подчеркнул, что это необходимо для создания неформальной среды для инженерного творчества, которая поспособствует трансферу идей между различными конструкторскими бюро.

Он напомнил, что в Центре расположатся базовые кафедры ведущих космических вузов, опытное производство Центра Хруничева, инженерные центры и административные структуры.

Ранее Рогозин заявил, что «пусковой бум» в мире ожидается в 2025-2026. По его словам, количество пусков увеличится в два-три раза.