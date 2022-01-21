Британский астрофизик рассказал, почему необходимо срочно лететь к Нептуну

Британский астрофизик из Лестерского университета рассказал, что человечеству необходимо срочно запустить миссию по исследованию Урана и Нептуна. Он заявил это в ходе интервью New Scientist.

Ли Флетчер занимается исследованием условий в системах планет-гигантов, как Солнечной системы, так и у других звезд. Он принимал участие в научной миссии аппарата Cassini, исследовавшего Сатурн, а также в исследованиях Юпитера аппаратами JUICE и Juno.

По его словам, Нептун может дать ключ к раскрытию загадок множества экзопланет. «Ледяные гиганты – это отдельный класс планет, представители которого существенно меньше газовых гигантов, вроде Сатурна и Юпитера. Ледяные гиганты Солнечной системы, Уран и Нептун, являются ближайшими представителями самого распространенного класса планет во вселенной. Условиях на планетах этого класса могут отличаться, но прежде всего нам необходимо исследовать ледяных гигантов именно нашей системы, и только тогда мы поймем природу огромного числа других планет нашей галактики».

Нептун, по словам ученого, очень необычный мир. Он выделяет в два раза больше энергии, чем получает от Солнца – ни у одной другой планеты нашей системы нет такого мощного внутреннего источника тепла. Это приводит к тому, что в атмосфере Нептуна возникает множество штормов и облаков. В то же время, у Урана подобного источника энергии почему-то нет. Исследовательский аппарат сможет собрать образцы газов, льдов и камней, которые позволят объяснить этот феномен, а также расскажут ученым, как сформировались эти планеты и почему они отличаются от газовых гигантов.

Решение о полете необходимо принимать срочно из-за того, что для перелета необходим гравитационный манер у Юпитера. Для полетов к дальним рубежам Солнечной системы аппараты сближаются с Юпитером, чтобы приобрести дополнительное ускорение. В правильное положение Юпитер приходит раз в 12-13 лет. По словам ученого, человечество уже упустило последнюю попытку это сделать, но следующая возможность будет в начале 2030-х годов. В данный момент NASA планирует стратегию на ближайшие 10 лет, и если решение будет принято быстро, то аппарат успеют разработать, и он сможет достичь ледяных гигантов к 2040-м годам.

На данный момент единственным аппаратом, изучившим Уран и Нептун с пролетной траектории, является американский Voyager 2. Это было во второй половине 1980-х годов.