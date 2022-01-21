NASA объявило конкурс по производству еды для астронавтов в многолетних полетах

NASA объявило вторую фазу конкурса по производству еды для астронавтов. Об этом сообщается на сайте NASA.

В октябре 2021 года завершилась первая фаза конкурса Deep Space Food Challenge по разработке питания для астронавтов в дальних космических путешествиях. Тогда NASA заплатило 18 командам в сумме $450 тыс. за разработку концепции производства безопасной, питательной и вкусной еды для исследователей космоса, которая не портится в течение долгого срока. Участники предложили как простые, так и сложные варианты, от хлеба и обезвоженных порошков до культивирования мяса из клеточной культуры, «из пробирки», в ходе самого полета.

Теперь NASA приглашает команды разработчиков из США для участия во второй фазе, в ходе которой необходимо будет создать и продемонстрировать образцы еды для оценки. NASA заплатит победителям до миллиона долларов.

Задачей конкурса Deep Space Food Challenge является разработка технологии производства полноценного питания, которым можно прокормить экипаж из четырех человек в трехлетней миссии в дальнем космосе. Следует предусмотреть все необходимое для хранения, приготовления и доставки еды экипажу, включая то, как это будут потреблять и куда будут девать отходы.