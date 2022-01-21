Twitter предложил пользователям новую функцию

В социальной сети Twitter для ряда пользователей появилась новая функция — поставить на место фото в профиле NFT-файл.

«Вы просили (много), мы сделали это. Фото профиля в виде NFT теперь доступно для iOS», — заявили разработчики.

Функция доступна только для пользователей, имеющих платную подписку Twitter Blue, которая стоит $2.99.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) — цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, который подтверждает право на владение виртуальным активом. NFT уникален, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году.

Ранее «первую запись» в «Википедии» продали за $750 тысяч.

Торги прошли 15 декабря в Нью-Йорке. В качестве первой статьи основатель онлайн-энциклопедии Джимми Уэйлс выбрал фразу: Hello, World! (с англ. «Здравствуй, мир!»). Кроме фразы с торгов за $187,5 тыс. ушел компьютер, на котором была написана эта статья. Им оказался iMac компании Apple малинового цвета.