Лингвисты выявили общее звучание «грубого» и «гладкого» в языках всего мира

Новое исследование показывает, что во всех известных языках мира слова, описывающие шероховатую поверхность, с большой вероятностью содержат вибрирующий согласный звук «р» (/r/). Этот лингвистический паттерн сохраняется на протяжении по крайней мере шести тысячелетий. Статью об этом международная группа исследователей из британского Бирмингемского университета, нидерландского Университета Неймегена и канадского Университета Британской Колумбии опубликовала в журнале Scientific Reports.

Языковеды проанализировали звучание слов «грубый»/«шероховатый» и «гладкий»/«ровный» в выборке из 332 разговорных языков по всему миру, обнаружив однозначную связь между звуками речи и тактильными ощущениями, которая, по всей видимости, и повлияла на структуру современных языков. По сравнению со словами, обозначающими «гладкость», слова, передающие «шероховатость», почти в четыре раза чаще содержат звук /r/ — это справедливо как для баскского zakarra и монгольского barzgar, так и для голландского ruw и венгерского durva — все эти слова имеют общий звук «р», произносимый так, будто говорящий рычит, а его язык при этом вибрирует.

Паттерн /r/, обозначающий «грубость»/«шероховатость» преобладает в словах, описывающих тактильные ощущения в 38 современных индоевропейских языках, его можно найти даже в реконструированных корнях протоиндоевропейского языка, что говорит о чрезвычайной древности этого явления. В случае английского и венгерского — двух совершенно неродственных языков — обнаруживается, что около 60% слов, обозначающих более грубую текстуру, — rough, coarse, gnarled и durva, érdes, göcsörtös — содержат вибрирующий звук /r/ — это вдвое чаще, чем в словах, описывающих гладкую текстуру, таких как smooth, silky, oily и sima, selymes, olajos.

«Сам по себе любой из этих паттернов был бы весьма поразительным, однако вместе они демонстрируют глубоко укоренившуюся и широко распространенную связь между звуками речи и нашим осязанием, — так комментирует это наблюдение один из соавторов исследования Марк Дингеманс из Университета Неймегена. — Наши результаты показывают: связь между /r/ и шероховатостью столь естественна, что многократно повышает вероятность выявления и сохранения этой ассоциации, которая со временем так или иначе закрепляется в речи».

Впрочем, нужно отметить, что далеко не во всех языках присутствует соответствующий вибрирующий звук «р», — ведь однозначно он присутствует лишь в 75% разговорных языков мира. Но там, где он все же присутствует, эти кросс-модальные ассоциации между формой и значением, скорее всего, проявятся в полной мере.