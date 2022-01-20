Рогозин пошутил об идее Украины построить собственный космодром

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале иронично прокомментировал инициативу украинской стороны построить космодром.

Он сопроводил свою публикацию видео с отрывком из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», снятым по произведениям Николая Гоголя. На представленных кадрах кузнец Вакула седлает черта и взлетает на нем в небо.

«Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря», — написал руководитель госкорпорации в Telegram.

Ранее украинские ученые выразили мнение, что у побережья Черного моря можно построить космодром. Данный вопрос обсуждался в четверг во время учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров, передает агентство «Укринформ».

По словам председателя Одесской областной администрации Сергея Гриневецкого и руководителя Национального центра управления и испытаний космических средств Владимира Присяжного, что для такой цели подходит территория, расположенная на административной границе Одесской и Николаевской областей.