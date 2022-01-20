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Украина может обзавестись собственным космодромом

На Украине хотят построить космодром на побережье Черного моря

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Украинские ученые считают, что на побережье Черного моря можно построить собственный космодром. Данный вопрос обсуждался в четверг во время учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров, передает агентство «Укринформ».

По словам председателя Одесской областной администрации Сергея Гриневецкого и руководителя Национального центра управления и испытаний космических средств Владимира Присяжного, что для такой цели подходит территория, расположенная на административной границе Одесской и Николаевской областей.

При этом они указали на наличие серьезных технических сложностей для реализации подобного проекта.

«Пока космодром на Украине не строят, так как наша территория густо заселена. А при сооружении такого объекта должны соблюдаться определенные требования, в частности, необходима безлюдная территория», — сказал Гриневецкий.

Кроме того, из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на территорию соседней Турции строительство такого стратегического объекта требует согласования с властями этой страны.

Однако ученые считают, что проблему с падениями ракет-носителей можно будет решить с помощью новейших технологий.

«Специалисты ракетных технологий, в том числе на Украине, уже создают ракеты-носители с поворотными ступенями, что снимает вопрос о зонах отчуждения», — заявил председатель управления Днепропетровского космического кластера Евгений Рокитский.

Он уточнил, что речь идет об управляемом возвращении первой-второй ступени ракет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что страна сможет присоединиться к космическим программам США, в частности, к проекту NASA по исследованию Луны «Артемида».

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