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Биологи обнаружили необычных прыгающих личинок

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Ученые обнаружили, что некоторые личинки умеют необычно прыгать. Соответствующая статья была опубликована в журнале PLoS One.

Подобное поведение было обнаружено у личинки плоского короеда (Laemophloeus biguttatus). «Прыжки вообще чрезвычайно редки для личинок жуков, и способ, которым их совершает данный вид, ранее не регистрировался ни у каких других личинок насекомых», – говорит Мэтт Бертоне, автор статьи из Университета штата Северная Каролина

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Matt Bertone/NC State University

Хотя некоторые виды насекомых способны совершать огромные прыжки, они при этом используют механизм, функционально похожий на взводимую пружину. Две части тела цепляются друг за друга, и насекомое прилагает силу, накапливая значительное количество энергии. После этого насекомое расцепляет две части, высвобождая энергию, которая помогает оторваться от земли.

«Что делает личинку L. biguttatus такой особенной, так это то, что она не сцепляет части тела между собой, – пишут авторы. – Вместо этого она цепляется когтями за поверхность, накапливает энергию и затем расслабляет когти».

Открытие во многом стало случайным: один из авторов собирал образцы насекомых неподалеку от лаборатории обнаружил, что некоторые личинки подпрыгивают.

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