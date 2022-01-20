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Офтальмологи предупредили об эпидемии близорукости

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Сегодня люди страдают от близорукости чаще, чем 80 лет назад, выяснили офтальмологи из Королевского колледжа Лондона и других британских исследовательских центров. Об этом они рассказали в статье в журнале PLOS ONE.

Исследователи проанализировали данные 107,5 тыс. британцев, родившихся в 1939-1970 годах. Как выяснилось, люди, родившиеся в конце 1960-х годов, страдали от близорукости на 10% чаще, чем те, кто родился на 30 лет раньше. У тех, кто родился в 1939-1944 годах близорукость в детстве развилась у 12,6%, в дальнейшей жизни еще у 7,4%. У рожденных в 1965-1970 годах эти показатели возросли до 15,6% и 13,6% соответственно. В целом, частота близорукости увеличилась с 20% до 29,2%.

Интересно, что наибольшая частота близорукости наблюдалась у тех, кто родился в 1955-1959 годах — 30,9%.

Ученые полагают, причинами таких изменений были несколько факторов, в частности изменения в рационе питания в детстве, рост использования цифровых устройств и изменения в методах обучения (например, больше домашних заданий и меньше времени, проведенного на свежем воздухе).

«С течением времени изменилась доля детей, предпочитающих продолжить обучение в высших учебных заведениях, и параллельно с этим изменились методы преподавания, широкое распространилось использование телевизора, а в последнее время — и других электронных устройств с экранами, — пишут исследователи. — Взаимодействие с такими устройствами стало более частым и в свободное время».

Хотя в этом исследовании рассматривались лишь британцы, рост распространения близорукости ранее наблюдался и в других странах, отмечают авторы работы. Дальнейшие наблюдения должны выявить, какие из возможных факторов влияют на риск развития близорукости сильнее всего и как можно их модифицировать, чтобы снизить этот риск.

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