Академик Покровский назвал число неофициальных носителей ВИЧ в РФ

Академик РАН, руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в интервью «Газете.Ru » рассказал о количестве людей, которые могут быть зараженными ВИЧ-инфекцией, но при этом не получать лечения и не вставать на учет. Таких людей, по его мнению, около полумиллиона.

«200 тыс. есть в нашей базе, да и в местных базах они тоже есть, мы знаем, что у них есть антитела к ВИЧ, проверенные в специальных тестах «иммунного блота» (основной метод диагностики ВИЧ), что является надежным доказательством наличия у них ВИЧ-инфекции. Еще несколько десятков тысяч человек, прошли обследование анонимно, они знают о своем заражении, но на учет тоже не встают. Некоторые лечатся анонимно частным образом. А 300 тыс. (предположительно, по расчетам) еще вообще не обследовались», - сообщил «Газете.Ru» Вадим Покровский.

Академик отметил, что ВИЧ-инфекция может более десяти лет протекать бессимптомно, поэтому существуют разные математические методы оценки числа ЛЖВ (люди живущие с ВИЧ), у которых ВИЧ-инфекция пока не диагностирована. Это, как минимум, еще 300 тыс. человек.

Вадим Покровский также обратил внимание на разницу в цифрах зараженных в базах Роспотребнадзора и Минздрава.

По его словам в Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (ЦНИИЭ) поступают персонифицированные сведения о каждом лице, у которого выявлены антитела к ВИЧ. А в Минздраве учитываются лишь те люди, которые встали на учет.

«Там предпочитают использовать данные формы статистического наблюдения №61 («Сведения о ВИЧ-инфекции»), которые собираются 1 раз в год, и учитывают только тех ВИЧ-позитивных, которые обратились за медицинской помощью, и на которых была заведена медицинская документация», - подчеркнул Покровский.

По его мнению, неправильно использовать эти данные для оценки ситуации и планирования всех противоэпидемических мероприятий.