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Российские космонавты завершили первый в этом году выход в открытый космос

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NASA

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС. Об этом сообщает «Роскосмос».

Шкаплеров и Дубров провели в космосе почти семь часов. Они подключили антенну пассивной системы сближения «Курс-П» на внешней поверхности модуля «Причал» и установили мишень стыковки, теперь он готов принимать космические корабли.

Также космонавты переустановили телекамеру и проложили телевизионный кабель между модулями «Наука» и «Причал».

Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что Шкаплеров и Дубров нашли возможное последнее место негерметичности промежуточной камеры модуля «Звезда» на МКС.

В госкорпорации уточнили, что средства для устранения негерметичности будут доставлены на МКС на ближайшем «Прогрессе», после чего космонавты устранят утечку.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что на Международной космической станции обнаружены новые проблемы с оборудованием и корпусом.

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