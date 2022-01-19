Ученые выяснили, какие женщины сохраняют сексуальность в менопаузе

Способность преодолевать жизненные трудности положительно сказывается на сексуальности и качестве жизни женщин после менопаузы, выяснили специалисты Мадридского медицинского центра. Об этом они рассказали в статье в журнале Menopause.

Наступление менопаузы — длительный и часто неприятный процесс, провоцирующий стресс. Физиологические, психологические и социальные изменения в этот период могут отрицательно сказываться на качестве жизни. Сексуальная дисфункция может проявляться в отсутствии оргазма, боли при половом акте, исчезновении либидо.

Опросив 101 женщину в состоянии менопаузы, исследователи выяснили, что на качество жизни в этот период и на способность сохранить сексуальность влияет жизнестойкость. Уровень жизнестойкости оценивался в зависимости от степени согласия с утверждениями вроде «Если я строю планы, я потом им следую», «Обычно я так или иначе со всем справляюсь», «Моя жизнь имеет значение» и «У меня достаточно сил на то, чего мне хочется». Чем более высокий балл набирали участницы, тем выше была вероятность того, что менопауза не скажется на их сексуальности и качестве жизни.

«Жизнестойкость позволяет женщинам адаптироваться к изменениям, противостоять негативному воздействию стрессовых факторов и быстрее возвращаться к нормальному функционированию после неблагоприятных событий», — поясняют авторы исследования.

Навыки, позволяющие бороться с жизненными трудностями, можно улучшить, отмечают ученые. Они рекомендуют врачам взять это на заметку в дальнейшей работе с женщинами, проходящими через менопаузу.