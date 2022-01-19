На блоке АЭС «Тяньвань» российского дизайна устанавливают уникальную ловушку расплава

На строящейся в Китае по российскому дизайну АЭС «Тяньвань», на седьмом энергоблоке, начался монтаж уникального устройства системы безопасности атомной станции — ловушки расплава. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение на сайте ГК «Росатом».

Уже установлен первый элемент устройства — корпус «ловушки расплава». Он весит около 156 тонн.

Такое устройство является важным элементом пассивной системы безопасности АЭС. Если случится авария и реактор начнет плавиться, то ловушка удержит жидкие и твердые фрагменты активной реакторной зоны и конструкционных материалов реактора. Таким образом радиоактивные вещества не попадут в окружающую среду.

Впервые ловушка расплава была установлена на первом энергоблоке АЭС «Тяньвань». На данный момент такой «ловушкой» оборудованы все блоки Нововоронежской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2, Белорусской АЭС, а также АЭС «Куданкулам» в Индии.

Ранее сообщалось, что представители десяти стран Евросоюза призвали развивать атомную энергетику на фоне повышения цен на газ. Они отметили, что это позволит сократить энергозависимость от других государств, прежде всего, от России. Атомные станции можно заказывать и в Москве, но вряд ли ведущие страны ЕС на это пойдут, считают эксперты.