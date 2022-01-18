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Психологи сообщили об эпидемии одиночества у молодежи

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Global Look Press

За последние 40 лет молодежь стала чувствовать себя более одинокой, выяснили немецкие психологи из Рурского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале Psychological Bulletin.

Одиночество возникает, когда люди сталкиваются с несоответствием между желаемыми и реальными социальными отношениями. Пика это состояние достигает в период входа во взрослую жизнь — в 18-29 лет, когда формирование дружеских и романтических связей становится особенно значимым.

Ученые проанализировали 345 посвященных одиночеству исследований, проведенных с 1976 по 2019 год. Всего в них приняли участие почти 125 тыс. молодых людей со всего мира. Добровольцы отвечали на вопросы, определявшие уровень их социальной изоляции и неудовлетворенности жизнью. Они отмечали, насколько согласны или не согласны с утверждениями вроде «Мне не с кем поговорить» и «Люди вокруг меня, но не со мной».

Оказалось, за прошедшие годы молодежь стала чувствовать себя более одинокой. Рост одиночества наблюдался как среди американцев, так и среди жителей европейских и азиатских стран. Он затрагивал и студентов, и работающих людей, и безработных. После 2012 года, впрочем, значительного роста одиночества не наблюдалось — это ставит под вопрос предположение о том, что одной из причин одиночества стало распространение интернета и смартфонов.

Причины, которые заставляют молодежь чувствовать себя сегодня более одинокой, пока не понятны до конца. Прояснить их помогут дальнейшие исследования.

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