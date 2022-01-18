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У операции по задержанию хакеров из REvil появились неожиданные последствия

Group-IB: задержание хакеров из REvil угрожает российским компаниям

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ФСБ РФ

Задержание хакеров из группировки REvil угрожает российским компаниям, несмотря на кратковременный положительный эффект, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов из Group-IB.

«На данный момент мы не видим значительного снижения количества атак шифровальщиков. Если говорить про REvil, они и так не были активны последние несколько месяцев. При этом сложившаяся ситуация может негативно сказаться на российских компаниях — русскоязычные киберпреступники могут активнее их атаковать», — заявил руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Олег Скулкин.

По мнению аналитиков, у русскоязычных хакеров существует негласный запрет на совершения кибер-преступлений против российских компаний. В связи с задержанием членов группировки REvil, считают в Group-IB, этот негласный запрет может быть забыт.

«Сейчас хакеры наверняка подождут, пока «осядет пыль», однако у банд нет единого центра управления, который говорит: «Стоп, больше не атакуем». Это — способ зарабатывания денег, поэтому всегда найдутся люди, готовые рисковать. Если бизнесу и будет полегче, то ненадолго», — дополнил руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев.

Ранее тверской суд Москвы арестовал на два месяца восьмерых участников хакерской группы REvil.

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