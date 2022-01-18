У операции по задержанию хакеров из REvil появились неожиданные последствия

Задержание хакеров из группировки REvil угрожает российским компаниям, несмотря на кратковременный положительный эффект, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов из Group-IB.

«На данный момент мы не видим значительного снижения количества атак шифровальщиков. Если говорить про REvil, они и так не были активны последние несколько месяцев. При этом сложившаяся ситуация может негативно сказаться на российских компаниях — русскоязычные киберпреступники могут активнее их атаковать», — заявил руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Олег Скулкин.

По мнению аналитиков, у русскоязычных хакеров существует негласный запрет на совершения кибер-преступлений против российских компаний. В связи с задержанием членов группировки REvil, считают в Group-IB, этот негласный запрет может быть забыт.

«Сейчас хакеры наверняка подождут, пока «осядет пыль», однако у банд нет единого центра управления, который говорит: «Стоп, больше не атакуем». Это — способ зарабатывания денег, поэтому всегда найдутся люди, готовые рисковать. Если бизнесу и будет полегче, то ненадолго», — дополнил руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев.

Ранее тверской суд Москвы арестовал на два месяца восьмерых участников хакерской группы REvil.