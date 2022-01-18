Российские телескопы следят за потенциально опасным астероидом, сближающимся с Землей

Телескопы Института прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша РАН следят за потенциально опасным астероидом, который сближается с Землей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение института.

Потенциально опасный астероид имеет название 7482 (1994 РС1). Его размер с километр.

За небесным объектом также наблюдал телескоп ОРИ-22 в Кастельгранде, в Италии

Отмечается, что фотометрические наблюдения астероида 1994 РС1 позволят уточнить период его вращения. Далее, в первом приближении, будет выяснена форма объекта. Пока получены только предварительные результаты по форме астероида.

Институт им. М. В. Келдыша РАН в своем официальном Instagram аккаунте предложил подписчикам угадать, на что похожа форма астероида.

РС1 был обнаружен еще в 1994 году в обсерватории Сайдинг-Спринг астрономом Робертом Макнотом. По подсчетам NASA, астероид диаметром 1,1 км пролетит мимо Земли 18 января со скоростью более 70 тыс. км/ч.

Самое близкое расстояние от планеты составит порядка 2 млн км.

Ранее сообщалось, что к середине ноября 2021 года около Земли пролетит потенциально опасный астероид 2004 UE. Об этом сказано на сайте одного из подразделений NASA. По данным американского агентства, речь идет о небесном теле размером от 170 до 380 метров в диаметре. Ожидается, что на минимальное расстояние к земному шару оно приблизится 13 ноября. Астероид пролетит от планеты более чем в 4 млн км — это более 11 дистанций от Земли до Луны.