Ученые выяснили, как мозг во сне реагирует на чужие голоса

Ученые выяснили, что мозг по-особому реагирует на незнакомые голоса во время сна. Соответствующая статья опубликована в JNeurosci.

Специалисты из Зальцбургского университета (Австрия) с помощью ЭЭГ измерили мозговую активность спящих взрослых людей в звуковом окружении. Незнакомые голоса возбудили в мозгу больше К-комплексов – особых мозговых волн, связанных с сенсорным восприятием во время сна.

Хотя знакомые голоса также возбуждают K-комплексы (хоть и меньше), только волны от незнакомых голосов сопровождаются масштабными изменениями мозговой активности, связанной с обработкой сенсорной информации.

Ученые отмечают, что со временем, когда человек привыкал к незнакомому голосу в течение ночи, возбуждений K-комплексов происходило все меньше. Это говорит о том, что мозг продолжает обучаться и адаптироваться во время сна. Исследователи делают вывод, что K-комплексы позволяют мозгу войти в «режим стража», который позволяет спать, но быть настороже при изменении обстановки.

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