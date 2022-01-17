Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В «Аталанте» отреагировали на новость о том, что Миранчук уйдет... 21:42
Украина получит новое оружие 21:39
В США не исключили никаких мер в отношении России в случае ее вторжения... 21:39
Канцелярия Печерского суда Киева опровергла информацию о том, что судье стало плохо 21:39
Волочкова ответила порноактрисе Берковой, вызвавшей ее на бой 21:27
Премьер Эстонии рассказала о «российской ловушке» для стран НАТО 21:21
В России утвержден перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 21:12
Хачанов об инциденте с Джоковичем: я тоже не хотел вакцинироваться 21:12
Профайл Порошенко исчез из перечня разыскиваемых МВД Украины лиц 21:09
Молдавия попросила «Газпром» помочь в урегулировании газового кризиса 21:09

Ученые выяснили, как мозг во сне реагирует на чужие голоса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Ученые выяснили, что мозг по-особому реагирует на незнакомые голоса во время сна. Соответствующая статья опубликована в JNeurosci.

Специалисты из Зальцбургского университета (Австрия) с помощью ЭЭГ измерили мозговую активность спящих взрослых людей в звуковом окружении. Незнакомые голоса возбудили в мозгу больше К-комплексов – особых мозговых волн, связанных с сенсорным восприятием во время сна.

Хотя знакомые голоса также возбуждают K-комплексы (хоть и меньше), только волны от незнакомых голосов сопровождаются масштабными изменениями мозговой активности, связанной с обработкой сенсорной информации.

Ученые отмечают, что со временем, когда человек привыкал к незнакомому голосу в течение ночи, возбуждений K-комплексов происходило все меньше. Это говорит о том, что мозг продолжает обучаться и адаптироваться во время сна. Исследователи делают вывод, что K-комплексы позволяют мозгу войти в «режим стража», который позволяет спать, но быть настороже при изменении обстановки.

Ранее ученые выяснили, что выбор алкоголя говорит о характере человека.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть