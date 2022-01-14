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На Марсе обнаружили катящиеся по склону валуны

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ESA/Роскосмос

Европейско-российский аппарат обнаружил на Марсе скатившиеся валуны. Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

Изображение было сняло камерой CaSSIS аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter. На нем изображена часть системы каньонов Лабиринт Ночи. Скала, проходящая через центральную часть снимка, является частью системы горстов и грабенов, состоящей из приподнятых хребтов по краям более низких долин. Вся сесть плато и каньонов, составляющих Лабиринт Ночи, простирается примерно на 1200 километров, отдельные скалы достигают высоты пяти километров над поверхностью.

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ESA/Роскосмос

Линейная рябь на песке сформирована ветром, а кратеры оставлены ударами метеоритов. При максимальном увеличении заметно несколько валунов, упавших с края утеса и оставивших небольшие ямки в мягком материале во время скатывания по склону.

Trace Gas Orbiter – часть европейско-российского проекта «ЭкзоМарс». Аппарат прибыл на орбиту в 2016 году, основная его задача – поиск следов жизни в настоящем или в прошлом. Ранее российский прибор этого аппарата обнаружил на Марсе огромные запасы водяного льда.

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