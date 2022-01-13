Российские ученые нашли в Германии древнейшего комара

Российские палеонтологи обнаружили в триасовых отложениях Германии древнейший отпечаток двукрылого насекомого возрастом более 240 млн лет.

Находка поможет понять, как выглядели предки современных комаров, сообщила пресс-служба Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН.

Двукрылые (Diptera) – это один из самых крупных и успешных отрядов насекомых. К нему относятся разнообразные мухи и комары, которые в совокупности насчитывают около 160 000 видов. Сотрудникам Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН удалось обнаружить древнейшего представителя этого отряда в отложениях среднего триаса Германии, недалеко от деревни Ленгфурт в Нижней Франконии.

От насекомого уцелело лишь крыло длиной 3,5 мм. Его жилкование однозначно указывает на принадлежность к двукрылым. Экземпляр был отнесен к новому виду и роду Bashkonia franconica, названному в честь палеоэнтомолога Алексея Башкуева из ПИН РАН, автора находки. Этот вид стал первым триасовым двукрылым, найденным на территории Германии. В настоящее время отпечаток крыла хранится в палеонтологическом музее немецкого города Ойердорф.

До сих пор древнейшие двукрылые были известны из триасовых отложений Франции, которые выходят на поверхность в районе горного хребта Вогезы.

«Франконские слои сейчас считаются несколько более древними, чем вогезские, примерно на один миллион лет, хотя в целом они близки по составу ископаемых насекомых», — поясняет Елена Лукашевич, старший научный сотрудник ПИН РАН, чья статья с описанием нового вида была опубликована в журнале Zootaxa.

Bashkonia franconica входит в состав вымершего семейства Nadipteridae, которое близко к ныне живущим семействам двукрылых Ptychopteridae и Tanyderidae, внешне похожим на комаров-долгоножек. Многие из этих комаров ныне питаются нектаром и медвяной падью. Возможно, и Bashkonia franconica вела похожий образ жизни, но утверждать это наверняка нельзя, пока не будут найдены новые экземпляры с сохранившимся телом и ротовыми частями.