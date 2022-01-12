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Астрономы раскрыли тайну образования межзвездного пузыря вокруг Солнца

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Leah Hustak/STScI

Астрономы выяснили, как так называемый Местный пузырь связан с областями звездообразования вокруг него. Соответствующая статья была опубликована в журнале Nature.

Солнечная система находится внутри Местного пузыря – области разреженной горячей плазмы диаметром чуть менее тысячи световых лет. Вокруг нее находится область холодного нейтрального газа и пыли. Долгое время для ученых оставались загадкой точная форма и протяженность этого пузыря, а также время его образования и связь с окружающим пространством.

Кэтрин Цукер из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (США) и ее коллеги проанализировали движение газа и молодых звезд в пределах 700 световых лет вокруг Солнца. Они обнаружили, что почти все звездообразующие комплексы в этой зоне лежат на поверхности Местного пузыря, и что молодые звезды движутся перпендикулярно ей по направлению из центра.

Если проследить за перемещением этих звезд и восстановить начальную точку их движения, то подтверждается теория, согласной которой Местный пузырь образовался в результате всплеска рождения звезд и их смерти во взрывах сверхновых. Этот процесс происходил примерно 14 миллионов лет назад примерно в центре нынешнего пузыря. «Мы вычислили, что для формирования Местного пузыря в нынешнем виде потребовалось около 15 сверхновых», – говорят авторы. Они также построили интерактивную 3D-модель окружающего пространства.

Расширение же Пузыря, созданное сверхновыми, сформировало из межзвездной материи оболочку, которая сейчас распалась и постепенно формирует молекулярные облака. В данный момент пузырь продолжает расти со скоростью около шести километров в секунду. В дальнейшем команда ученых планирует картографировать и другие пузыри во Млечном пути.

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