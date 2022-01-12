Ученые узнали, как менопауза влияет на когнитивные функции

Депрессия и сексуальная дисфункция при менопаузе отрицательно сказываются на когнитивных функциях женщин, выяснили специалисты Североамериканского общества менопаузы. Исследование было опубликовано в журнале Menopause.

Исследователи пригласили более 400 женщин и оценили влияние выраженности симптомов менопаузы на когнитивную деятельность и ее области, включая ориентацию в пространстве, внимание, запоминание, а также языковые и зрительные навыки. В частности, ученые учитывали тяжесть таких распространенных симптомов менопаузы, как сексуальная дисфункция, приливы жара, депрессия и тревожность.

Оказалось, когнитивные способности женщин действительно чувствительны к выраженности некоторых симптомов менопаузы, особенно депрессии и сексуальной дисфункции. При этом связи между выраженностью приливов и когнитивными показателями не наблюдалось, хотя в других исследованиях предполагалось, что такая связь существует.

«Это исследование подчеркивает влияние симптомов менопаузы на когнитивные функции и демонстрирует связь между тяжелыми депрессивными симптомами и симптомами из области половой сферы с когнитивными показателями», — говорит доктор Стефани Фобион, одна из авторов работы.

Нарушения настроения нередки в период менопаузы и могут влиять на память и сексуальные функции, отмечают исследователи. Полученные результаты показывают, что важно обследовать женщин на предмет симптомов менопаузы и предоставлять им соответствующее лечение, чтобы избежать когнитивных нарушений.