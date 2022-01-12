Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Комик Мирзализаде рассказал об отличиях «Игры» от КВН 14:43
Рената Литвинова высказалась о запретных темах в искусстве. 14:41
Ученые смоделировали удар по Луне, вызвавший ее асимметрию 14:39
Нур-Султан может получить новое название 14:39
Новый министр информации Казахстана ответил на обвинение в русофобии 14:38
В Госдуме предложили ужесточить правила продажи вейпов 14:37
Мужчина выдвинулся на выборы и получил всего 1 голос — от самого себя 14:36
Citroen представил обновленный кроссовер C5 Aircross 14:34
Спасатели вытащили белку, застрявшую головой в решетке канализации 14:29
Олимпийская чемпионка осудила Жулина за слова про небинарного фигуриста 14:28

Ученые узнали, как менопауза влияет на когнитивные функции

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Депрессия и сексуальная дисфункция при менопаузе отрицательно сказываются на когнитивных функциях женщин, выяснили специалисты Североамериканского общества менопаузы. Исследование было опубликовано в журнале Menopause.

Исследователи пригласили более 400 женщин и оценили влияние выраженности симптомов менопаузы на когнитивную деятельность и ее области, включая ориентацию в пространстве, внимание, запоминание, а также языковые и зрительные навыки. В частности, ученые учитывали тяжесть таких распространенных симптомов менопаузы, как сексуальная дисфункция, приливы жара, депрессия и тревожность.

Оказалось, когнитивные способности женщин действительно чувствительны к выраженности некоторых симптомов менопаузы, особенно депрессии и сексуальной дисфункции. При этом связи между выраженностью приливов и когнитивными показателями не наблюдалось, хотя в других исследованиях предполагалось, что такая связь существует.

«Это исследование подчеркивает влияние симптомов менопаузы на когнитивные функции и демонстрирует связь между тяжелыми депрессивными симптомами и симптомами из области половой сферы с когнитивными показателями», — говорит доктор Стефани Фобион, одна из авторов работы.

Нарушения настроения нередки в период менопаузы и могут влиять на память и сексуальные функции, отмечают исследователи. Полученные результаты показывают, что важно обследовать женщин на предмет симптомов менопаузы и предоставлять им соответствующее лечение, чтобы избежать когнитивных нарушений.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть