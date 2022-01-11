Археологи нашли руины богатого римского города под стройкой в центре Англии

На территории графства Нортгемптоншир, которое расположено в самом центре Англии, в полуметре от поверхности были найдены развалины богатого римского торгового города, жители которого украшали себя драгоценностями, ели из тонкой глиняной посуды, пользовались необычной косметикой и содержали рабов. На участке возле небольшого городка Чиппинг-Уорден за год работы 80 археологов откопали многополосную римскую дорогу шириной 10 м, жилые и промышленные постройки, более 300 монет и не менее четырех колодцев, пишет газета The Guardian.

Поле, где проводятся раскопки, располагается на границе Нортгемптоншира и Оксфордшира, в этом месте планируется провести маршрут строящейся высокоскоростной железнодорожной сети High Speed 2 между Лондоном и Бирмингемом, поэтому с 2018 года всю эту территорию, согласно принятым правилам, проверяют археологи. Им уже удалось найти свыше сотни новых археологических памятников, попавшихся на этом маршруте, однако римский город можно считать одной из самых значительных находок, сделанных на сегодняшний день. Участок возле Чиппинг-Уордена носит наименование Блэкграундс из-за плотной черной почвы, которая как раз и помогла сохранить римские артефакты.

«Этот участок ранее использовался для выпаса скота, и такая почва эффективно сберегала то, что оставалось под ней», — объясняет Джеймс Уэст из Mola Headland Infrastructure, который руководит раскопками. О наличии в этом районе археологических древностей было известно еще с XVIII века, однако находки, сделанные во время нынешних раскопок, превзошли все ожидания экспертов, они буквально перевернули представления историков о римской эпохе. «Это, безусловно, одно из самых впечатляющих мест, обнаруженных нами во время работы по маршруту HS2, — утверждает Уэст. — Обнаружение столь хорошо сохранившегося участка римской дороги и множества других вещей стало экстраординарным событием и способно многое рассказать нам о людях, которые здесь жили. Это место действительно может изменить наше представление о римском ландшафте в регионе и за его пределами». Деревня железного века, состоящая из более чем 30 круглых домов, располагалась на этом месте во время римского вторжения в 43 году н.э. В период римского владычества, которое продлилось до 410 года н.э., поселение расширилось и стало еще более процветающим. В момент наивысшего подъема в этом городе жили сотни людей, что довольно много по античным меркам.

«Романизация» жителей включала адаптацию к римским обычаям, продуктам и методам строительства. Об их возросшем богатстве свидетельствует количество обнаруженных римских монет и гирь, что считается признаком обширной коммерческой деятельности. Одна весовая гиря была украшена изображением женского божества, что говорит о высоком статусе ее владельца. Из чернозема извлечены были также ювелирные изделия с тонким орнаментом, стеклянные сосуды и изысканная самосская керамика, привезенная из Галлии. Доказательства активного пользования жителями римской косметикой были получены после обнаружения следов минерала галенита, свинцового блеска — сульфида свинца, который измельчали и смешивали с маслом для нанесения макияжа. Была найдена также половина кандалов, что предполагает либо использование рабского труда, либо содержание заключенных в тюрьмах.