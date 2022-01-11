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Новый минерал открыли на Камчатке

Ученые Института вулканологии и сейсмологии на Камчатке открыли новый минерал

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Минерал куфарит, который назван в память о сотруднике Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Фариде Кутыеве, открыли на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС.

«Группа ученых под руководством главного научного сотрудника лаборатории минералогии Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, доктора геолого-минералогических наук Евгения Сидорова в 2021 году обнаружила в Корякско-Камчатском платиноносном поясе до настоящего времени неизвестный минерал. Он назван куфаритом в честь Фарида Шакировича Кутыева, в прошлом сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, блестящего специалиста в области рудогенеза», — говорится в сообщении пресс-службы института.

В публикации уточняется, что данный минерал имеет очень простой химический состав — платина-свинец, причем оба составляющих его элемента рудные. Открытие и описание куфарита является важным шагом в понимании процесса формирования рудных месторождений.

Ранее ученые из Сыктывкара и Санкт-Петербурга вместе с китайскими коллегами предложили новый нанозим — искусственный фермент, — с помощью которого можно не только выявить даже очень малые количества гидрохинона в водных растворах, но и удалить это токсичное вещество.

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