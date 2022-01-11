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Ученые выяснили, что средневековые боевые лошади были не больше пони

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Британские ученые пришли к выводу, что средний размер лошади в средневековье был существенно меньше, чем ранее было принято считать. Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи изучили 2000 останков лошадей, живших в интервале между IV и XVI веками. В результате научной работы было выяснено, что средний размер лошади составил 1,24 метра. Это не сильно превышает размер современного пони.

Ученые отметили, что вполне могли быть и более крупные лошади. Тем не менее, армиям в первую очередь требовались кони меньшего размера для таких задач, как преследование отступающего врага, проведение дальних рейдов и транспортировка снаряжения.

«В популярной культуре боевые кони часто изображаются размером с шайрскую лошадь (британская порода лошадей-тяжеловозов, высота которых порой превышает два метра — прим.ред.). В действительности было не так. Большинство средневековых лошадей удивительно малы. Очень немногие имеют такие же размеры, как в фильмах или даже на выставках», — сообщил профессор Алан Утрам из департамента археологии в Университете Экстера.

Ранее сообщалось о том, что британка нашла средневековую Библию из чистого золота размером с наперсток.

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