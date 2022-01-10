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Океанологи разгадали секрет циклонов Юпитера

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Gerald Eichstadt/NASA

Физики объяснили происхождение циклонов на Юпитере. Статья об этом опубликована в журнале Nature Physics.

Аппарат NASA Juno предоставил ученым множество качественных фотографий поверхности Юпитера. Среди прочего, на них были видны огромные вихри.

Лиа Зигельман, океанолог из Калифорнийского университета в Сан-Диего, решила изучить сходство циклонов Юпитера с земными океанскими вихрями. «Когда я увидела обширные турбулентные участки вокруг юпитерианских циклонов со всеми их нитями и более мелкими завихрениями, я вспомнила о турбулентности в океанских водоворотах», – говорит она.

Зигельман и ее коллеги изучили набор инфракрасных снимков северного полярного региона Юпитера, в особенности область полярных вихрей. На основе изображений исследователи смогли вычислить направление и скорость ветра, основываясь на движении облаков. Затем ученые выявили холодные и теплые регионы: в горячих местах облака более тонкие, а в холодных – густые.

В результате математической симуляции удалось подтвердить, что циркумполярные и полярные циклоны возникают оттого, что горячий атмосферный газ поднимается сквозь более холодные слои.

Ученые наблюдают эти циклоны с момента прибытия Juno в систему Юпитера в 2016 году. Теперь ученые надеются понять, как именно они образовались и как долго продлятся.

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