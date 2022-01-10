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Рогозин рассказал о ситуации на Байконуре

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter в понедельник, 10 января, рассказал о ситуации на космодроме и в городе Байконуре.

«В городе Байконуре и на космодроме сохраняется порядок и спокойствие», — пишет Рогозин.

Ранее «Роскосмос» вывез в Россию студентов и курсантов из Байконура.

Кроме того, глава администрации Байконура Константин Бусыгин заявил, что в городе до 19 января вводится ряд ограничений.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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