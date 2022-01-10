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Названа причина затяжного COVID-19

Ученые назвали ожирение причиной затяжного COVID-19

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Lucas Jackson/Reuters

Коллектив ученых из США, Германии и Швейцарии выяснили, что коронавирус может активно размножаться в жировой ткани человека, и COVID-19 вызывает ее воспаление. Об этом сообщают «Известия».

Они исследовали образцы тканей людей с большим избыточным весом, которые скончались от коронавирусной инфекции. Специалисты обнаружили COVID-19 в подкожной жировой ткани и висцеральной, окружающей внутренние органы. При этом, как установили эксперты, легкие отличались самым высоким содержанием вируса, а жировая ткань
оказалась на втором месте.

«Наши результаты ясно показывают наличие SARS-CoV-2 в макрофагах (клетки в первой линии обороны иммунной системы, защищающие организм от патогенов. — «Газета.Ru») и адипоцитах из нескольких жировых депо с сопутствующим увеличением воспалительного профиля», — заявил коллектив под руководством Трейси Л. Маклафлин из Стэнфордского университета (США).

Российские ученые и врачи согласились с тем, что у страдающих от ожирения наблюдается более тяжелое течение болезни.

Так, заведующий лабораторией НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин, предположил, что у таких людей затяжной коронавирус может быть вызван тем, что SARS-CoV-2 находится в жировой ткани.

В свою очередь заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Татьяна Демидова указала, что как следствие ожирения, COVID-19 у пациента протекает в более тяжелой форме, у него повреждаются жизненно важные органы. По ее словам, такие люди могут дольше оставаться носителями и распространителями вируса, им необходимо более длительное пребывание в стационаре и на самоизоляции.

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Коронавирус 2019-nCoV
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