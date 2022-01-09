Британский профессор заявил, что Земля находится на пороге массового вымирания

Профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих в разговоре с Daily Mail предупредил, что Земля находится на пороге шестой волны массового вымирания. Его слова приводит РИА «Новости».

«Массовое вымирание — лишь одна из взаимосвязанных экзистенциальных угроз, с которыми сталкивается цивилизация, другие включают нарушение климата, глобальное отравление и возобновление гонки ядерных вооружений», рассказал профессор.

По его словам, наводнения, засухи и лесные пожары, вызванные изменениями климата, могут нанести планете такой же серьезный ущерб, как мощное извержение вулкана или гигантский астероид.

Эрлих отметил, что существуют споры о причинах предыдущих пяти массовых вымираний, а в научном сообществе нет ни слова о причине продолжающегося шестого. «Слишком много людей, а самые богатые из них потребляют слишком много, и все это усугубляется гендерным фактором, расовым и экономическим неравенством», — заключил он.

Ранее во Всемирном фонде дикой природы заявили, что в ближайшие 10 лет Земля может столкнуться с самым массовым вымиранием животных со времен исчезновения динозавров. По мнению экспертов, под угрозой исчезновения африканские слоны, белые медведи, некоторые акулы, лягушки и рыбы. За 31 год популяция африканского лесного слона сократилась на 86%, в то время как белые медведи в опасности из-за таяния арктических льдов.

На численность акул повлияли чрезмерный вылов рыбы и уничтожение естественной среды обитания.