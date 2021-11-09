Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Польше задержали автобус с немецкими активистами, которые хотели помочь... 03:14
Германия назвала действия Лукашенко бесчеловечными и пригрозила санкциями 03:06
В России придумали, как улучшить питание детей в школах 03:03
Экс-глава ВФЛА Шляхтин ответил на обвинения отстраненного атлета Лысенко 02:56
Гинзбург призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса 02:51
Агент футболиста «Спартака» Жиго отреагировал на информацию об интересе... 02:49
Госдеп призвал Грузию оказать Саакашвили «достойную» помощь 02:45
Иммунологи разъяснили, можно ли заразиться коронавирусом от вакцинированных граждан 02:43
Часть мигрантов смогла попасть в Польшу с территории Белоруссии 02:41
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности 02:36

Ученые впервые нашли гренландского динозавра

close
100%
Victor Beccari/Martin Luther University Halle-Wittenberg

Ученые выделили новый вид динозавров, обитавший на территории современной Гренландии. Статья об этом опубликована в журнале Diversity.

Двуногий ящер жил примерно 214 миллионов лет назад. Это было небольшое длинношеее травоядное, предок зауроподов – самых крупных наземных животных в истории. Открытие сделала группа палеонтологов из Португалии, Дании и Германии, вид назвали Issi saaneq, что на языке инуитов, коренного населения Гренландии, означает «холодная кость».

Первоначально ископаемые остатки нашли в восточной Гренландии в 1994 году палеонтологи из Гарвардского университета. Они обнаружили два хорошо сохранившихся черепа, и ошибочно посчитали, что один из них принадлежит особи из рода платеозавров.

Сейчас группа ученых под руководством Виктора Беккари из Нового университета Лиссабона построила подробную 3D-модель черепов с помощью компьютерной томографии. «Анатомия этих двух черепов уникальна во многих отношениях, например, с точки зрения формы и пропорции костей. Эти образцы, безусловно, принадлежат к новому виду», – говорит один из авторов работы.

Новый гренландский динозавр, являющийся родственником платеозавров, отличается от всех других представителей обширной клады зауроподоморфов, и у него есть общие черты с некоторыми бразильскими динозаврами, например, Macrocollum и Unaysaurus.

Выделение особого вида гренландских динозавров поможет понять историю расселения этих животных по Земле и разобраться в эволюции зауроподов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть