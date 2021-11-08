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Ученые назвали два самых ранних симптома рака поджелудочной железы

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Британские ученые провели масштабное исследование пациентов с раком поджелудочной железы и выявили еще два симптома для ранней диагностики этого заболевания. Результаты исследования опубликованы в Science Daily.

По итогам исследования, проведенного под руководством профессора Джулии Хипписли-Коксиз Оксфордского университета на основании данных 24 236 английских пациентов, у которых в период с 2000-го по 2017-й год диагностировали рак поджелудочной железы, специалисты пришли к выводу, что к уже известному 21 симптому заболевания относятся еще два самых ранних — темная моча и чувство жажды.

Эксперты также отметили, что одними из самых часто проявляющихся признаков заболевания является пожелтение кожи и кровотечения в желудке или кишечнике. Кроме того, другие симптомы — изменение цвета кожи, кровь в стуле, диарея, изменение режима работы кишечника, рвота, расстройство желудка, тяжесть и боль в животе, потеря веса — были связаны с более редкой нейроэндокринной формой рака поджелудочной железы (PNEN), указали авторы исследования.

В статье также говорится о том, что часто у пациентов симптомы рака поджелудочной железы проявляются за год до постановки диагноза. Пациенты с этим заболеванием имеют самую низкую выживаемость среди всех распространенных видов рака, у большинства пациентов рак поджелудочной железы диагностируется на поздней стадии.

Ученые выразили надежду, что данные их исследования помогут в выявлении рака поджелудочной железы на ранней стадии, особенно когда пациенты обращаются с необычными симптомами.

«Если пациенты и врачи будут более осведомлены о симптомах, они смогут диагностировать болезнь раньше, когда шансы на выживание выше», — заявил один из авторов доклада доктор Вэйци Ляо.

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ борьбы с раком на последней стадии.

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