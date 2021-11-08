Астероид размером с Эйфелеву башню движется к Земле

К Земле летит астероид 4660 Nereus, NASA классифицирует объект как «потенциально опасный».

Длина небесного тела составляет 330 метров, это на 30 метров больше, чем высота Эйфелевой башни.

Ожидается, что астероид приблизится к Земле 11 декабря и пролетит от планеты на расстоянии около 3,9 миллиона километров.

По данным космического агентства, в следующий раз небесное тело окажется близко к Земле в 2112 году. Тогда минимальное расстояние между ним и планетой, предположительно, составит 2,6 миллиона километров.

Ранее сообщалось, что NASA планирует испытать гравитационный тягач и ионный пучок для защиты Земли от астероидов, траектория которых может в опасной близости пролегать от земной орбиты. Технология гравитационного тягача предусматривает кинетический «удар» по астероиду со стороны специального корабля.