В России начались испытания прибора для геологоразведки Луны с орбиты

Первые образцы гамма- и нейтронного спектрометра (ЛГНС) для геологоразведки Луны разработал Институт космических исследований (ИКИ) РАН. Сейчас он проводит их испытания. Об этом сообщил ТАСС завотделом ядерной планетологии ИКИ Игорь Митрофанов.

Натурно-массовый и тепловой опытные образцы прибора отправлены на предприятие, сейчас в ИКИ испытывают оптимальные режимы работы с технологическим образцом, указал Митрофанов. Он также добавил, что непосредственно летный образец прибора, который будет в будущем установлен на аппарат «Луна-26», еще рано изготавливать.

Данный прибор на орбитальном аппарате «Луна-26» сможет сканировать почти всю поверхность Луны, так как будет пролетать практически над всеми ее районами. Прибор измерит гамма-излучение и поток нейтронов. Таким образом ученые определят элементный состав и количество летучих веществ на Луне.

Первая в истории современной России лунная миссия «Луна-25» планируется на будущий год. Следующая — миссия «Луна-26» — должна быть запущена в 2024 году. Далее ожидаются: «Луна-27» — в 2025 году, «Луна-28» — в 2027 или 2028 году.

Ранее стал известен оптимальный день для запуска российской станции к Луне.