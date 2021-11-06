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Российский космонавт Шкаплеров стал новым командиром МКС

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roscosmos.ru

Космонавт Антон Шкаплеров стал новым командиром Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на официальном сайте Роскосмоса.

В публикации отмечается, что экипаж миссии Crew-2, в который входят астронавты Nasa Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также космонавт ESA Том Песке, готовится к возвращению на Землю. В связи с этим на МКС состоялась «пересменка» экипажей.

«Процесс передачи смены на станции — это формальная церемония подписания документов между двумя командирами: астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, возглавлявший ее с 4 октября 2021 года, и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров подписали соответствующий акт передачи полномочий», — говорится в публикации.

Шкаплеров стал 66-м командиром МКС. В этой должности он пробудет до своего возвращения на Землю весной 2022 года.

Ранее российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубровпоздравили россиян с Днем народного единства, который ежегодно празднуется 4 ноября.

Шкаплеров напомнил об истории праздника, заявив, что он — дань памяти событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иностранных интервентов и вернуло России свободу и суверенитет.

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