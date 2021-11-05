NASA испытает гравитационный тягач и ионный пучок для защиты от астероидов

NASA планирует испытать гравитационный тягач и ионный пучок для защиты Земли от астероидов, траектория которых может в опасной близости пролегать от земной орбиты, сообщает Reuters со ссылкой на руководителя профильного управления NASA Линдли Джонсона.

«Цель этого теста — подтвердить зрелость данной системы, которая должна быть готова к применению в случае возникновения реальной астероидной угрозы Земле», — заявил Джонсон.

Технология гравитационного тягача предусматривает кинетический «удар» по астероиду со стороны специального корабля.

«Гравитационный тягач представляет собой космический корабль, который зависнет сбоку от астероида. Его естественная гравитация, действующая по принципу каната, будет медленно оттягивать астероид в сторону от траектории движения, угрожающего Земле», — пояснил Джонсон.

Он также заявил о необходимости использовать широкий набор инструментов для борьбы против опасных астероидов.

Ранее NASA и SpaceX предложили астронавтам ограничить использование туалета на Crew Dragon.