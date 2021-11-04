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Путин: Россия готова включить в состав экипажа МКС белорусского космонавта

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NASA

Россия может включить в состав экипажа Международной космической станции (МКС) белорусского космонавта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства, его слова приводит ТАСС.

« Мы вчера только с руководством Роскосмоса на заседании в Сочи говорили об этом. Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем», — отметил лидер страны.

По словам Путина, на данный момент необходимо согласовать все имеющиеся детали.

«Они есть, и они несложные для того, чтобы быть согласованными», — резюмировал глава государства.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии подписали интеграционный декрет Союзного государства.

Все эти программы были согласованы в начале сентября. Среди них — создание объединенных отраслевых рынков, рост объема транспортных услуг, реализация согласованной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики, а также повышение уровня социальных гарантий для граждан двух стран.

Встреча проходит в Севастополе, белорусский лидер участвует в ней в формате видеоконференции.

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