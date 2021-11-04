Российский физик рассказал об ахиллесовой пяте турецкого дрона «Байрактар»

Ударный беспилотник «Байрактар» беззащитен против микроволнового оружия, и может быть сбит им без расхода дорогих боеприпасов. Об этом, а также о принципе работы этого оружия, сообщил российский ученый в интервью «Газете.Ru».

Заместитель директора Московского радиотехнического института РАН Игорь Есаков рассказал о микроволновой пушке, «сводящей с ума» или даже выжигающей электронику. Отвечая на вопрос, может ли эта микроволновая пушка стать оружием в борьбе с турецкими «Байрактарами», недавно появившимися в войсках Украины, ученый ответил:

«Может, и довольно эффективно. Максимальная дальность атаки «Байрактара» – около 8 километров, что попадает в радиус действия дальнобойных микроволновых пушек. Более того, на данный момент это самый дешевый способ выведения его из строя. В данный момент «Байрактар» уязвим и для обычных систем РЭБ, но турки могут исправить этот недостаток, систему связи другого их дрона, TAI Anka S, подавить уже неизмеримо сложнее. Защитить же «Байрактар» от микроволнового оружия они не смогут».

Однако подобное оружие на данный момент всего лишь проходит опытную эксплуатацию в некоторых странах мира, а не состоит на вооружении боевых частей.

Помимо этого, ученый рассказал о том, почему рои боевых дронов могут полностью изменить облик войны, по какой причине традиционное оружие против них бессильно, и чем от них можно защититься.