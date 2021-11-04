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В РАН рассказали, за что было арестовано судно «Академик Иоффе»

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Victor Morozov/Wikimedia Commons

Арест российского научного судна «Академик Иоффе» в датском порту Скаген был ожидаем и связан с прошлой практикой использования научных судов для путешествий иностранных туристов. Об этом «Газете.Ru» рассказал источник в РАН, знакомый с ситуацией. Ранее сообщалось, что судно арестовано по иску канадской компании One Ocean Expeditions Ltd.

«Когда-то «Иоффе» и «Вавилов» работали как туристические теплоходы. Был заключен договор с турфимой, которая была то ли посредником, то ли организатором туристических поездок. Когда наши законодатели вдруг озаботились работой научных судов на туристов, то запретили использовать суда, как туристические лайнеры. Контракт был разорван, фирма, начавшая продавать билеты, понесла убытки», — сообщил собеседник издания.

По его словам, турфирма подала иск и его удовлетворили.

«Иск, насколько я помню, касался «Вавилова». Но поскольку у собственника несколько судов, решение распространяется на всех них», — добавил источник.

На борту судна «Академик Иоффе» находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника, сообщили ранее в МИД России.

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